新竹市交通警察在竹科尖峰時段為疏導車潮，會在路口高呼「摩托車往前」，也成了竹科人生活的一部分。（新竹市警局提供／邱立雅竹市傳真）

最近有網友貼文問「一句話證明你在竹科上班」，引起竹科人討論，貼文網友率先丟出「摩托車往前」這句，證明他在竹科上班。該句摩托車往前的哏來自竹科附近因上下班湧現大量車潮，交通警察為分流汽機車，在指揮交通時會喊「摩托車往前」，沒想到這句經典台詞竟成了網路熱門討論內容。

該網友解釋，「摩托車往前」是交通警察在竹科大門介壽路與光復路T字路口紓解下班車潮的專用術語，因下班尖峰時段車子車流量極大，交警會把在介壽路等紅燈的機車跟汽車分開，便高聲指示要摩托車全部往前。而長期站在該路口疏導交統的交警也被稱為光復幫，也因為車潮最多，需要經驗豐富的人才能駕馭。

光復幫之一的楊政達曾擔任新竹市警局宣導片主角，一聲宏亮的「摩托車往前」，就是宣導短片最佳亮點。楊政達站光復介壽路口已有6年，他表示，該路口是新竹市重要道路之一，更扛著全國經濟命脈，每到下班時刻，車流量簡直像是鋪天蓋地而來。

至於為何會喊出「摩托車往前」這句竹科人記憶的經典台詞？楊政達說，車流狀況堵塞有很多種原因，該路口車流速度慢是因為汽車機車同行，在他專業跟經驗判斷下，需要讓汽車機車分流，才喊出這句話，很榮幸因為我們小小的努力，來改變新竹人的交通環境。

楊政達也很感謝熱心民眾，下雨時還會停下車遞雨衣，天氣熱會送上飲料跟礦泉水，相當暖心。同時楊政達也呼籲道路用路人，短暫停等紅燈時，千萬要注意道路交通規範，切莫使用手機或其他3C產品。