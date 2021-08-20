市議員吳瓊華要求市府，立即啟動東海商圈新庄子、蔗廍都市計畫。（盧金足攝）

台中市議員吳瓊華20日在都發水利建設業務質詢時，要求立即啟動東海商圈（新庄子、蔗廍）都市計畫，都發局長黃文彬表示，舊的商圈要透過國土計畫法才能做整體的都市計畫，但要分輕重緩急，現階段正在辦新庄子蔗廍新訂擴大都市計畫規畫案，針對防災部分將著重納入該案研議，今年4月已程序發包，預計111年第4季進入都市計畫法定程序。

吳瓊華指出，該都市計畫攸關東海商圈幾萬名市民朋友與學生的生命財產安全，但舊有的商圈巷弄狹小，住商、工廠混雜，加上時代的變化，需要整體通盤檢討。

她強調，東海夜市是台中知名的景點，因為鄰近東海大學近2萬名教職員工，每天都在東海商圈生活，周遭還有很多傳統聚落，這幾萬人的家園，長年住在沒有都市計畫的生活空間，住商、工廠混雜，公共設施不足。

吳瓊華表示，市長盧秀燕上任後，推動台中市國土規劃，當中就有東海商圈（新庄子、蔗廍）都市計畫，詢問都發局長目前計畫推動到哪？有遭遇到什麼問題嗎？

黃文彬指出，舊的商圈要透過國土計畫法才能做整體的都市計畫，但要分輕重緩急，現階段正在辦新庄子、蔗廍新訂擴大都市計畫規畫案，有關防災部分將著重納入該案研議，今年4月已程序發包，預計111年第4季進入都市計畫法定程序。

建設局長陳大田強調，東海商圈要改善缺乏人行道的問題，也是需要交通、建設、都發局來做共同整體改善的考量為出發點，例如商圈人行徒步區等等。

水利局長范世億針對正在進行的東大溪整治對東海商圈的影響，表示水利局推動夜市免費裝設油脂截留器，並請東海大學生設計商家認證標章，讓民眾購物時能辨識商家是否設有油脂截留器，邀請全民參與東大溪守護工程。