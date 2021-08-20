為促進學生自治組織跨校交流與學習，桃園市政府青年事務局1日至4日舉辦全國學生自治組織線上交流活動，以「外送自治餐」命題，呼應疫情時下最夯服務，全國學生幹部只需滑動手機線上下單屬意活動，即可輕鬆參與交流。

青年局指出，本次「外送自治餐」系列活動共規劃四大特餐、八場活動，以全線上進行方式打破距離的限制，除讓學生幹部們暢談疫情期間的酸甜苦辣，更能分享處理各種學生事務、活動規劃與溝通的經驗與過程，此外，也加入趣味的線上競賽活動，期望以嶄新的互動方式，讓學生對於知識傳遞以及跨校交流有不同的體驗。

此外青年局強調本次活動卡司強大，講師、分享者及主持人共由34位學生幹部擔綱，分別來自北中南東區的27所不同學校，第1天即請到臺灣學生聯合會前理事長陳估熊、臺灣北部大專院校學生自治聯合協會理事長褚映汝等兩位學生自治的學長姐登板，以「開箱 ! 打造學生會需要哪些工具 ？」為主題，傳授自身豐富的經驗，讓8、9月即將上任的新幹部們現學現用。

除了2位學長姐外，曾任臺大學生會副會長的學生自治圈大前輩桃園市長鄭文燦也特別現身，與8所學校學生會會長一同在線上參與「各校疫情經驗分享會」，分享如何在疫情下盡力維護學生的權益、持續與學校溝通傳遞學生意見等，市長也勉勵學弟妹勇於挑戰，了解溝通合作的重要性