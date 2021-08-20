微風信義年度時尚盛事「信義之夜」，今年以「FUTURE AND BEYOND超未來幻想」為主題，在遵守防疫規範原則下，8月27日18時至24時改採VIP邀請進館制，匯集FENDI、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、Salvatore Ferragamo、Mulberry等品牌皆推出獨家包款、單品，並加碼總回饋高達16%，還搶先邀請羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟獨家獻出時尚處女秀。

信義之夜首賣HOGAN珠光粉Interaction女士休閒鞋，2萬1300元。（微風提供）

27日當晚憑微風積點禮遇會員資格於館內指定區域單筆消費達門檻，送該檻酬賓點數回饋，國際精品滿1萬贈1萬點；國際名品、服飾、時尚家居滿5000贈5000點；化妝品、香氛、流行運動滿3000贈3000點。另有「單筆滿額加碼現抵回饋」，在國際精品、國際名品、服飾名品、時尚家居、流行運動、化妝品、香氛櫃位單筆滿10萬元現抵1000元，抵化妝品、香氛1100元；滿20萬0元現抵4000元，抵化妝品、香氛4200元；50萬元現抵1萬2500元，抵化妝品、香氛1萬2700元。

微風信義獨家BALENCIAGA LE CAGOLE SHOULDER BAG S小型黑色鑽飾鉚扣肩下包，6萬9800元。（微風提供）

同時，還加碼寵愛微風積點禮遇會員，8月29日前於微風信義購物，可至活動頁面登記參與活動開始累積期間消費金額，活動結束後凡累積最高金額者，可獲微風積點禮遇會員點數10萬點；8月31日前以Breeze Pay消費累滿5000元，可於活動頁面登記參加抽獎活動，有機會抽中量子電視、智慧型手機、點數。

微風信義獨家Salvatore Ferragamo TRIFOLIO白色牛皮鑽飾造型小包（限量），6萬900元。（微風提供）

8月27日信義之夜當晚限定加碼回饋微風積點禮遇會員，特於入場VIP PASS加入當晚限定優惠券，會員入場時於VIP PASS加蓋活動章，憑已蓋章VIP PASS及持18時後單筆消費滿5萬元發票，可至贈獎處兌換紙本酬賓券500元，限量200份，數量有限，送完為止。