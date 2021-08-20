美國在臺協會台北辦事處(A.I.T)新任處長孫曉雅，日前拜會中央流行疫情指揮中心，雙方就疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題交換意見。衛福部長陳時中期待，將來高端疫苗能獲美國承認，因為美國也相當重視高端疫苗的發展，畢竟這是出自美國國衛院（NIH）延伸出來的疫苗。對此，前民進黨立委郭正亮直言，陳時中這次講話很奇怪，因為高端要取得EUA，但美國FDA很早就說不發EUA(緊急使用授權)了，他覺得陳時中這樣說很怪。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

陳時中昨(19日)證實，孫曉雅處長日前確實有來指揮中心拜會，雙方還談到疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題，他也感謝美國長期都在世界衛生大會（WHA）對台灣的協助，以及捐贈我國約一成人口涵蓋率的疫苗，期盼未來在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下能讓更多國家加入，發揮其重要效果。

郭正亮20日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，陳時中這次講話很奇怪，因為他都講錯了，因為要認證WHA的疫苗，他要請友邦提案，但問題是美國早就講過了，美國要和其他國家的疫苗互相認證，這些FDA都有一定的規範，而現在國產高端疫苗，2個條件都不符合。第一，必須要取得國際認證，但高端目前根本沒有，是要美國怎麼弄？第二，FDA的審核，美國也已經講白了，在NOVAX之後，就不會再給EUA了，是要怎麼拿認證？陳時中會不知道這2件事嗎？陳時中這是在開玩笑嗎？

郭正亮也質疑，近期還聽到一些說法是，陳時中還是一直說台灣疫苗很夠，但立委洪孟楷近期才爆料郵局不斷在詢問要不要打國產高疫苗，但台北市現在還有7千多名代課教師還打不到疫苗，「陳時中講這話是什麼意思？」他直呼，這太脫離現實、不可思議了。郭正亮說，他推測，陳時中跟孫曉雅提這個問題，孫曉雅可能內心在暗笑，陳時中怎麼會不知道美國FDA的規定。