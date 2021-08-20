旅遊電商平台KKday力推台帛跨境交流，今宣布全面開賣9月份帛琉自由行及團體旅遊商品，搭配多項全新開發的水陸空奇特體驗，一次呈現《少年pi的奇幻漂流》、《神鬼奇航》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》等電影場景，4天3夜自由行3萬2999元起、5天4夜3萬4899元起，另推出中秋連假5天4夜專案4萬9999元起。KKday表示，中華航空9月份確定有9個班次飛帛琉，公司將全力搶攻安心海外旅遊商機。

KKday表示，目前台灣直飛帛琉的班機，擁有早去午回的絕佳時段，帛琉政府祭出贈送台灣旅客的疫苗方案，旅客抵達第1天時，將改至全新的帛琉機場航廈進行相關作業，第2日起旅客即可視個人身體狀況，盡情享受帛琉特有的群島奇景地貌。

KKday說，旅客無論是造訪帛琉必去有如世外星球般罕見的水母湖、牛奶湖，或一探深藏在熱帶雨林中的二次世界大戰古遺跡，都將讓人畢生難忘。

KKday也推出陸海空冒險體驗，包括以SUP一路自汪洋中潛進無人島嶼石灰岩洞內探險，或駕駛著越野車、敞篷跑車，恣意奔馳在有如天空之境的絕美海岸線等全新行程，甚至在當地部落酋長帶領下，隨著潮汐變化尋覓至琉璃色海水中央、親眼見證海平面下降而顯露的神秘沙丘，體驗直接坐臥海水中央的奇幻旅程。

華航9月確定開出9個航班，KKday第2波開賣的航班日期為9月1日、9／4日、8日 、11日、15日、18日、22日、25日與29日，包含中秋連假的日期在內，無論是訂購團體自由行或團體行程的旅客，都將獲贈機場來回的接駁服務。