王中平與王彩樺秀場示範。（民視提供）

孫協志與王仁甫主持的民視《明星許願池》上周六播出大開紅盤勇奪同時段綜藝節目收視冠軍，本周邀請民視8點檔《黃金歲月》演員王彩樺、洪都拉斯、王中平、以及賴慧如，到節目當起「大咖教授」教導6位固定班底，一出場大家各自帶來當年秀場的歌舞開場，其中洪都拉斯演唱豬哥亮大哥經典的《豬哥亮歌廳秀》，更模仿起「豬式獨特唱腔與神韻」，讓所有人尖叫聲連連直呼「超像的」。

王彩樺與王中平演唱當年秀場紅透半邊天廖峻與澎澎的《母鴨與公雞》，一來一往鬥嘴也是游走限制級邊緣大開玩笑，王彩樺在與王中平唱跳後一個轉身，王中平沒有扶住讓她直接摔在地上，還賴在地上不斷要孫協志「插」一下，嚇得孫協志頻頻往後退，洪都拉斯看她如此搶鏡頭還要大家不要理她，看王彩樺能要大家「插」多久，萬哏齊發笑翻眾人。

節目中，為考驗王彩樺的演技，王仁甫和Amanda聯手扮演兒女要捉弄她，要她示範《黃金歲月》中王彩樺與葉家妤一場戲，節目中王彩樺要讓女兒吃的米苔目換成「雞胇」之外，還讓Amanda誇張表情咀嚼雞胇，結果王彩樺非但沒被影響，反而展現了她高超的演技，不管王仁甫多搞笑頻頻喊「雞胇」，在笑彈攻擊下王彩樺入戲並落下了眼淚。

王彩樺說演戲時心底是回憶以前生活辛苦，更是透露母親很早離開，沒有母愛的她，讓她在戲劇演出有兒女對手戲，都覺得小孩都要有媽媽疼，只要想到這段往事眼淚就像水龍頭一樣，讓眾人感動到又笑又哭，紛紛大讚前輩果真厲害。

而相當敬業的洪都拉斯，則是不懼「年紀因素」，在節目中示範「武打演員」，連打帶翻，還請出一群「凶神惡煞」的武打老師助陣，要拯救被綁住的夏宇童，氣勢不凡又帥度破表的洪都拉斯，整個跟平常不一樣，打敗一群人緊盯夏宇童含情脈脈的說：「算命的說，我會遇到一個可以陪我一輩子的人，妳願意陪我一輩子嗎？」正當關鍵時刻要上前「親密靠近」時，主持人孫協志不顧一切上前阻止說：「你這是英雄救美還是橫刀奪愛？」反應超快的洪都拉斯裝傻詢問夏宇童：「妳有男友喔？」還無厘頭又故意拉著夏宇童說要帶她去遛狗，被戳破的微妙曖昧讓大家尖叫。