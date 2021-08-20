金曲獎頒獎典禮將在21日盛大登場，金曲台語歌后黃妃以《色違》第9度入圍台語女歌手，將身穿性感戰袍走金曲紅毯，但這也令她近日開始緊張擔憂，因為她曾走完金曲紅毯後，在往後台的路上不慎仆街2次，至今餘悸猶存，希望今年走紅毯不要跌倒出糗，一切順利美美亮相。

黃妃日前已完成金曲戰袍定裝，透露今年禮服風格是性感兼個性，上半身還會開深V至肚臍，同是她出道21年最大尺度，連老公也笑說：「好像有點Over。」疫情影響，黃妃的老公、兒子這次不方便北上助陣，她的家人們都會在高雄老家準時收看電視轉播替她集氣加油，她這次入圍、得獎都是用平常心看待，謙虛說：「得獎都是緣分。」

黃妃2020年推出《⾊違》獲好評，但去年是不平靜的⼀年，她相繼經歷⾄愛⺟親、⽗親離世，製作⼈本擔⼼她的⼼情可能 無法調適，決定發片期延後，沒想到黃妃主動要求回到⼯作崗位，繼續完成新專輯歌曲的錄製⼯作，黃妃說：「這令⼈永⽣ 難忘的2020年，教會了我⽣命真的太無常，我們更要活在當下，學會去愛⾝邊每⼀個值得愛的⼈。」