1位住安養機構的80歲阿嬤，日前因吐血至衛福部新營醫院就醫，經外科醫師陳秉澤抽血檢查發現血紅色素只有3.6，經住院進行一系列檢查，發現患者有胃部惡性腫瘤，與家屬解釋溝通後，施予腹腔鏡胃次全切除，於術後3周順利出院，重獲新生。

陳秉澤表示，腸胃道有惡性腫瘤會造成出血，除了吐血，也會有黑便症狀。黑便在任何年齡層的人都可能出現，部分黑便的產生原因是因為吃了黑色食物或鐵質攝取，例如菠菜，鐵質補充品或其他含有鉍的藥物，其他像是食道或胃部有潰瘍出血而造成黑便。

陳秉澤說，最嚴重的情況就是腸胃道有惡性腫瘤造成出血，從一般抽血以及理學檢查很難確定出血原因，大部分需要接受腸胃道鏡檢，去找出造成黑便的原因。

陳秉澤表示，胃部惡性腫瘤腹腔鏡手術具有傷口小，病人術後疼痛少及恢復快的優點，不能接受腹腔鏡手術的病人多半是因為心肺功能不佳，無法接受腹腔鏡手術需要一直往腹腔打入二氧化碳，外科醫師及麻醉科醫師在術前評估時，皆會仔細評估病人能否接受腹腔鏡手術。