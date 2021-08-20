南韓科技大廠三星電子不僅為全球記憶體巨頭，同時擁有在晶圓代工領域發展先進製程的能力，成為韓股權值王，但今年初以來，三星在南韓股市股價走低，加上摩根士丹利證券最新報告以「記憶體寒冬來臨」為標題，看衰DRAM需求面臨轉折點，截至8月20日收盤，股價累計下挫逾12%。但截至本周三(18日)，三星散戶股東數比重較去年底超過1倍以上，幾乎10名南韓人就有1名是三星股東。

據《BusinessKorea》報導，截至6月底，總計有4546497名散戶持有三星電子股票，所占持股比重不到1%，但從7月以來，散戶買進三星股價金額約為8.112兆韓圜，以此計算約有500萬人持有三星股票，等於是每10名南韓人就有1名是三星股東。外資則是大舉拋售三星股票，持股比重降至3年來新低，目前外資持有三星普通股約30.0958億股，占比約51.86%，跌破2018年12月11日51.85%占比。

分析師指出，南韓散戶投資大買三星股票，主要是看好股價反彈，加上股票現金殖利率高於存款利息，三星2020年總計發行每個普通股股息2944韓圜(約69.81元新台幣)，加上其中一次性特殊股息，現金殖利率來到3.69%。今年三星則是再度提高，從每股354韓圜拉高至361韓圜。

相較來看，台股權值王台積電，今年初一度衝高到679原歷史新高後快速回落，雖然近期股價大跌，但今年以來股價仍上漲約2.99%，20日股價收在552元，下跌7元或1.25%。截至8月13日集保所資料顯示，台積電總股東數來到99萬5899人，今年4月台積電總股東數率先突破百萬大關，超越中鋼；截至8月20日，外資持股比重為74.39%，降至今年以來新低。