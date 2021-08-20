由於迅速蔓延的疫情難以遏止，澳洲第一大城雪梨宣布，為期兩個月的封城再延一個月，同時部分行政區將實施宵禁。

法新社報導，澳洲新南威爾斯州（NSW）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布了這項「為難的決定」，並告訴雪梨500萬市民，現在是該「宅在家」的時候了。

她說：「非常遺憾，病例數持續攀升，直到9月底，我們大部分人的生活就是如此。」

雪梨全市實施的居家令如今將維持至9月底，而疫情熱區的居民另須遵守宵禁規定，每天只能外出運動1小時。

路透社報導，23日開始生效的宵禁是從晚間9時持續到次日清晨5時，將在市內12個疫情最嚴重的行政區實施，受影響人數約占全市人口40%。屆時若查獲非區內居民進入這12個行政區，將被處以罰款，並須居家隔離14天。

澳洲首都墨爾本稍早已實施類似宵禁，因此從23日起，全澳將有1/4以上人口晚間將足不出戶，除了從事必要工作的人員之外。

新南威爾斯州今天通報644例新增病例，多數集中在雪梨。儘管雪梨已實施8週封城，過去7天全州單日確診病例仍超過400起。