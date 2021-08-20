研調機構IC Insights最新統計，全球前十大半導體廠第二季表現亮眼，營收季增幅達10％，表現優於市場平均的8％，其中三星超越英特爾躍居市場龍頭，台積電則維持全球第三，至於聯發科則從先前的第十名成長至第九。

IC Insights針對全球前十大半導體廠第二季營收統計指出，前十大半導體廠第二季半導體營收為955.07億美元，季成長幅度約10％，其中三星超越英特爾站上全球第一大半導體廠，單季營收達到202.97億美元、季增19％，英特爾則為193.04億美元、季成漲3％，緊追在三星之後。

台積電則穩居第三名，單季合併營收為133.15億美元，季成長幅度為3％，其他如SK海力士、美光及高通等大廠名次與2021年第一季並無變化。至於聯發科則從第十名衝上第九名位階，超越德州儀器，單季合併營收達44.96億美元、季增17％，其中成長動能來自於5G、消費性多媒體等產品出貨大增。

法人看好，聯發科在2020年全年合併營收突破百億美元關卡後，2021年在5G、電源管理IC及WiFi等產品出貨暢旺之際，聯發科將延續這股氣勢，不僅可望突破百億美元關卡，在公司預期全年營收將年增45％情況下，全年營收將突破150億美元，並且再度改寫歷史新高水準。

事實上，晶圓代工、封測等半導體製造產能吃緊，加上終端需求暢旺等情況下，使上游IC設計廠到晶圓代工、封測等供應鏈全年掀起一波缺貨漲價商機，使2021年全球半導體產業產值再度創下新高，且成長幅度可望達到雙位數水準。

IC Insights表示，目前全球前十大半導體廠對下半年展望雖然尚未全數出爐，但根據當前英特爾、高通等半導體廠已經對第三季做出的展望情況下，對於整體半導體產業全年產值預期有機會達到年成長23％。

法人預期，在晶圓代工、封測產能短期難解情況下，這波產能吃緊將可望延續到2022年，代表後續仍有機會再度調漲報價，屆時半導體大廠營收有望持續出現明顯成長動能。