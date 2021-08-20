光良去年推出新歌入圍金曲「最佳單曲製作人獎」，開心替製作人好友李欣芸集氣。（星娛音樂提供）

光良去年推出新專輯《絕類》，新歌〈爛天氣〉一舉入圍本屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，光良與有榮焉替好友、製作人李欣芸開心祝賀，李欣芸邀光良一同出席金曲盛會，但受到疫情影響，光良自認仍未施打疫苗，為了保護他人、也保護自己，決定金曲獎在家看電視幫李欣芸搖旗吶喊集氣。

光良表示很想到現場幫李欣芸加油，更希望李欣芸能得獎，像是代表專輯《絕類》獲得肯定，但無奈疫情打亂了計畫，一切以健康安全為重。光良曾在1997年入圍金曲獎「世界華人最佳男演唱人獎」，多年來熱愛歌唱，同時自我勉勵，將在下張專輯再接再厲，「希望能做出更好的音樂，再次有機會入圍金曲。」

適逢鬼月，光良近來把去年錄製講鬼故事的Podcast特集，再度讓粉絲試膽，他私下愛聽鬼故事、愛看鬼片，憶起某次跟同事去國外出差住飯店，同事要進房前，沒有特地敲門3下，結果房卡都無法感應開門，同事趕緊雙手合十拜拜後再刷房卡，門竟然奇蹟似的開，不過深具科學邏輯的光良覺得是同事快速刷卡片才讀取不到，他硬是待在原地測試了半小時，讓在場工作人員傻眼笑說：「光良哥學理工出身，實事求是！」