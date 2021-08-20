美國總統拜登強調，美國信守承諾，北約若遭侵略，美國會做出回應，對台日韓做法相同。前外交部長程建人認為，大國以國家利益為主的思維永遠不會變，當前幫助台灣合乎美國印太戰略利益，不過美國將出多少力協助台灣，應將台美關係及兩岸關係納入思考。

程建人指出，拜登撤軍阿富汗，國內外反應不佳，尤其是美國國內的媒體不分自由派或保守派都是口徑一致抨擊，拜登當然需要做出相關表述為自己辯駁。

程建人說，從歷史上來看，美國等依照國家利益行事。例如南越國家建設部部長阮進興曾公開美國前總統尼克森及福特的信件，指控美國未落實對南越的種種承諾，終致南越淪陷；尼克森出訪中國召開記者會的前20分鐘，才知會我國駐美大使沈劍虹，還要求沈在記者會前勿對外透露相關訊息。

程建人說，忘記過去的人，終面臨重複上演的歷史，台灣跟阿富汗及南越不同，但大國以國家利益為主不變，當前幫助台灣合乎美國印太戰略利益，至於美國將出多少力協助台灣，外界應將台美關係及兩岸關係納入思考。

淡江大學外交與國際關係學系兼任講師黃裕鈞表示，拜登的意思是說美國對台灣的承諾如同對北約、日、韓的承諾一般不會失信，並不是說台灣地位已經如同北約、日、韓一般。不過如果美國人是以自身利益來看台灣問題的話，台灣對於美國的利益並沒有消失，因此背棄台灣的可能性並不高。