《Be the ONE：A級戰場》顛覆選秀節目世界觀，見證30位男孩成團之路。（火星多媒體有限公司提供）

東森實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》誓言打造新一代大勢男團，邀請炎亞綸擔任「遊戲經理人」，有別於一般選秀節目近百人參賽者，該節目全台海選30人參賽，希望觀眾能直接記住男孩們最真實的個性，在13集的節目中，選出5人組成全方位偶像團體出道，並宣布開播送30位男孩登「台北流行音樂中心」這個音樂指標殿堂，未開播就掀起話題，顯示製作單位以高規格打造節目的決心。

《Be the ONE：A級戰場》由火星多媒體製作，顛覆選秀節目世界觀，以模擬生存遊戲為主軸，擺脫選秀模式單一棚內錄製，透過戶外實境闖關競賽，讓觀眾一窺男孩們最真實的模樣。節目最終將交由演唱會頂級製作團隊必應創造，替勝出5位男孩組成的男團，打造生涯首場演唱會，展現男孩們的才華與明星氣質。

炎亞綸在接下《Be the ONE：A級戰場》主持棒前，再三與製作單位確認：「你們做這個節目是為了捧你們自己的人嗎？」聽到製作單位允諾，節目一切以公平為優先，且強調真實性，他才放下心中大石擔綱主持。

他在節目中擔任遊戲經理人角色，陪伴30位男孩走上成團之路，炎亞綸雖向來給人嚴厲、公正、大砲形象，在節目中他一視同仁，該責備時則如教官上身般，但他也有著暖心一面，節目開錄前就已參與30位男孩的訓練過程，甚至在疫情中，也不忘隔空關心男孩們目前的心理情況。

炎亞綸坦言，正因自己是男團先行者，有著團體經驗，更能明瞭在團體裡，每個人那怕只是一點點小的感受都相當重要，因此總能在男孩們面臨意見分歧，彼此疙瘩造成心理不快的時候，洞悉男孩們的心理因素，適時地去調解每個人的情緒，甚至有學員被他聊哭，透過眼淚抒發比賽壓力。

《Be the ONE：A級戰場》28日起，每周六晚10點於ETtoday新聞雲、晚11點星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架；每周日晚10點東森綜合台播出