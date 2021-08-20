擁有20座大滿貫賽男單冠軍得主、西班牙「蠻牛」納達爾今晚宣布因為腳傷原故無奈退出即將到來的美網，並且提前結束本季賽程，也成為繼瑞士特快車費德勒與提姆之後，再次退賽的世界名將。

目前世界排名第4的納達爾，剛參加8月初的華盛頓公開賽，不敵南非選手哈里斯止步16強，隨即決定退出羅傑斯盃、多倫多大師賽和辛辛那提大師賽，外界已懷疑納達爾的腳傷恐怕有問題，果不其然，納達爾還是無法逃過腳傷因素，缺席了四大滿貫賽美網公開賽。

納達爾在網路上宣告退賽消息，「大家好，我想要通知大家，很不幸的，我要結束2021賽季了，老實說，腳傷已經困擾了我一年多，我需要時間來休息，在與團隊、家人討論後，做出了退賽決定。」

納達爾在法拉盛公園曾在2010年、2013年、2017年與2019年封王，隨著納達爾、費德勒與提姆退賽之後，本屆美網似乎又是喬柯維奇的天下了。