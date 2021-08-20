大陸國台辦發言人馬曉光今天發布「答記者問」稱，民進黨當局對近日美國領導人在涉台問題上的言論表示感謝，馬曉光評論，民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，又妄想借助外部勢力為其「台獨」行徑壯膽，其結果只能是將台灣民眾推向災難。

美國之音報導，在美國廣播公司19日播出的一次採訪中，美國總統拜登被問及美國從阿富汗撤軍的混亂局面的影響，以及如何回應中國媒體所說的台灣不能依靠華盛頓來進行防禦。拜登回答說，台灣、韓國和北約的情況與阿富汗根本不同，他似乎將台灣與華盛頓明確承諾防衛的國家放在了一起。

拜登說：「他們是⋯⋯我們與實體達成的協議，不是基於他們在那個島上或韓國發生的內戰，而是基於他們有一個聯合政府的協議，事實上，該政府試圖讓壞人無法對他們做壞事。」

拜登說：「我們已經做出、遵守了每一個承諾。我們對第5條做出了神聖的承諾，如果事實上有人入侵或對我們的北約盟國採取行動，我們會做出回應。日本一樣，韓國一樣，台灣一樣⋯⋯說起來這個也沒有可比性。」第5條是北約的一項協議，規定對聯盟成員的攻擊被視為對所有成員的攻擊。

總統府發言人張澤偉回應，他們「注意到」拜登的言論，並感謝美國政府「繼續採取實際行動」，展示美國對台灣堅如磐石的承諾，就像軍售一樣。

大陸國台辦發言人馬曉光回應，大陸外交部已就此表明嚴正立場。需要指出的是，民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，又妄想借助外部勢力為其「台獨」行徑壯膽，其結果只能是將台灣民眾推向災難。

馬曉光警告，大陸方面正告民進黨當局，立即停止各種謀「獨」行徑，否則必遭嚴懲。