美軍在大約一個月前高調交付了7架全新直升機給阿富汗政府軍，阿富汗軍方也在網上貼圖炫耀。然而短短幾星期阿富汗毫無抵抗地投降塔利班，留下大量美製裝備給接收的塔利班政權。現在美國政府官員開始擔憂，這些武器會被塔利班或其他激進組織用來攻擊美國，甚至可能揮別移交給中國和俄羅斯等美國對手國家，因此不排除直接用空襲手段銷毀這些被塔利班繳獲的美製裝備。過專家認為，中俄對這些裝備不會感興趣，真想要的話也不困難。

據《觀察者》報導，阿富汗塔利班在社交媒體發佈了一段短視頻，展示該組織部署在喀布爾的一支擁有高科技裝備的精銳部隊——名為「巴德里313」（Badri 313）。視頻顯示，這些部隊成員裝備著現代化的頭盔、太陽鏡、防彈衣，手裡拿著美軍M4步槍，這些裝備不是塔利班典型的遊擊隊風格，而根本繳獲自阿富汗政府軍的美軍裝備。

此外，印媒也報導稱，塔利班繳獲了大批來自美軍和阿富汗國家安全部隊的槍支和軍用車輛，新武器庫數量十分巨大。從塔利班在社交媒體上發佈的照片顯示，戰利品包括大量裝甲車、T-55坦克、無人機、A-29超級大嘴鳥（Super Tucano）輕型攻擊機，以及UH-60黑鷹通用運輸直升機等。

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport but also several US ScanEagle drones.

Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists thanks to the administration's hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12 2021

報導說，雖然目前沒有確切數字，但根據情報單位推測，塔利班已經控制了包括悍馬在內的2000多輛美軍裝甲車和包括UH-60黑鷹在內的40多架軍用直升機。現在塔利班正在使用從阿富汗政府軍那裡繳獲的美軍武器，對美國及其盟友構成了重大威脅。

但是，讓美國真正擔憂的是其中一些武器會被塔利班或其他激進組織用來攻擊美國，甚至可能揮被移交給中國和俄羅斯等美國的對手國。

當被問及美軍是否正在採取通過摧毀武器裝備來防止落入塔利班手中時，美軍參謀長聯席會議的漢克．泰勒（Hank Taylor）少將給了簡單回答： 「這個問題我沒有答案。」美國官員透露，拜登政府對此非常擔心，因此正在考慮採取多種選擇，不排除以空襲來銷毀武器的可能性。

1/ #US weapons in #Taliban hands



By 2017 the US gave the Afghan military $28b in weapons



UH-60 Black Hawk helicopters



A-29 Super Tucano close air support / attack aircraft



MD 500 Defender a light multi-role military helicopter



Hercules - they have 4



Via @HankThomasDC pic.twitter.com/ZmBNYeds6p — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) August 20 2021

值得一提的是，對美國在撤離阿富汗之前沒有銷毀這些軍事裝備，美國前總統川普感到憤怒。他說，美國最新的UH-60黑鷹直升機現在將由俄羅斯、中國和其他任何人進行研究，因為這是世界上最好的技術。

儘管拜登政府擔憂塔利班會將美軍武器移交給中俄，但美國專家卻提醒，中俄不一定會感興趣。美國航空行業分析機構蒂爾集團（Teal Group）航空專家阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，雖然塔利班可能想要出售這些高級空軍裝備，但阿富汗空軍的飛機或直升機都沒有包含對中國或俄羅斯等國家有用的敏感技術。

阿布拉菲亞說：「說實話，如果中國或俄羅斯想要得到一架超級巨嘴鳥攻擊機或者UH-60黑鷹直升機，其實沒有那麼困難。」