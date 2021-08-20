又見水手翻船！萬海20日爆出違約交割逾3600萬元，共7筆分散在各券商據點，為8月以來首度見到單一個股違約交割金額達公告門檻，若回推T+2日期，相當於是在18日台股上下沖洗超過400點當天進行交易，導致有部分投資人「暈船」違約。

證交所20日公布最新違約交割數字，買進、賣出合計金額共8964.4萬元，創近一個月新高，而買賣相抵後為2973.86萬元。在個股部分，航運股萬海再度爆出3636.6萬元違約金額，分別在元富信義、國票桃園、台新、新光、國泰台中、富邦高雄以及永豐中和7家券商據點。

值得一提的是，在7筆違約交割資訊中，罕見出現一筆是-37500元，其他金額則分別在8000元到2586.85萬元不等。

事實上，萬海今年以來已是第二次違約交割金額超過2500萬元，前一次紀錄是在6月22日，當時違約交割金額高達7562.9萬元，還高於此次的3636.6萬元，主要集中在凱基士林一家券商據點。

根據T+2交割制度推算，萬海爆出大筆違約交割金額當天，正好是台股開低拉高，震盪逾400點，量能回升到4000億元時。法人指出，雖然萬海18日終場收在漲停板，但仍出現高額違約紀錄，研判是在近期航運股回檔修正時，有不少搶短的空方勢力採先賣後買策略，卻沒想到意外翻船，提醒投資人進行當沖時需審慎自身交易額度，避免發生違約交割的情況。