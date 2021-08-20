台中市議員施志昌20日在質詢時針對國土計畫之農業發展區劃定區域，為鄉親發聲。（盧金足攝）

台中市議員施志昌、林祈烽20日在市議會質詢時針對國土計畫之農業發展區劃定區域，為鄉親發聲！施志昌表示，甲安埔因為過去缺乏發展機會因此許多土地仍以農業使用為主，未來國土計畫也有超過六成的土地將被劃為農業發展區，地方鄉親就擔心未來的發展受限，因此他希望市府能組成專案小組來輔導規劃，在符合國土計畫的目的之下，也能有更好的發展。

施志昌指出，大甲、大安、外埔被劃定為農業發展區的比例分別61％、88％與78％，農業發展區又分為五類，第一類為面積25公頃中有80％為農地的區域、第二類則為原有的農地，但排除在第一類之外，第三類為山坡地農地、第四類為農村聚落的鄉村區、第五類為都市計畫區內的農業區，114年就要公告實施。

施志昌表示，雖然目前中央尚未公布各類農業區的管制強度，但大家都很擔心未來的使用限制，況且像是大安區就有將近48％的農地被歸類在第一類農業區，但單純依據面積劃分農地使用種類、卻忽略氣候因素，而大安鄰近海邊，像是第二期稻作根本難以種植，若只能劃分為第一類，反而讓土地的利用與發展受到不當的限制。

施志昌要求，市府應該組成專案小組來輔導規劃，像是如果真的被劃成第一類農業區，應該要給予適當的投資投入，像是肥料、資材的補助、科技農業的使用與農機具的補助等等，而如果不想被劃為第一類的區域，應該輔導提出計畫轉型成第二類或是第四類農業發展區，這樣才能促成在地產業發展，能不是死抱著國土計畫，卻不去面對現實，最後也沒有人願意留下來，只是讓地方逐漸沒落。