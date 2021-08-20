中元節將至，祭拜食品陸續上市，為確保民眾飲食衛生安全，南投縣衛生局到傳統市場、超市等商家，抽驗碎脯、糕餅、米麵製品、豆製品及休閒食品等大宗祭祀食品，檢驗重點包括防腐劑、著色劑、甲醛、甜味劑及黃麴毒素等，共計抽驗48件，結果都符合規定。

衛生局提醒民眾，祭品應在祭拜完畢後，盡速放入冰箱保存，因為食物經長期曝曬容易產生變質、孳生細菌，如果要馬上食用，也要充分加熱完全再食用，以免造成腸胃不適。

衛生局也建議消費者，少吃含高油脂、高糖、高鹽的加工食品，應均衡的攝取各大類食物，既符合飲食的多樣化營養原則，也可以分散風險，並以原色、原味、原質地較佳，避免食用或購買外觀太白、太鮮豔，口感太過鬆軟、滑Q的食品，避開色素、防腐劑等化學添加物。

此外，選購完整包裝的產品，比散裝產品更有保障，因為良好的包裝可延長保存期限，更有完整的食品標示，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，請電洽衛生局服務專線（049）2231994。