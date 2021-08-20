銀行是企業付款的最重要媒介，但不代表一定能夠完事。最新研究調查，2020全球付款失敗導致的損失高達1185億美元，其中亞太地區最多高達437億美元，LexisNexis風險解決方案公司分析，付款失敗有各式各樣的理由，最常是被代辦銀行中間掉包、或中轉銀行拒絕執行付款等，而銀行或金融業者為此失去企業客戶的未估成本，實際上更為龐大。

研究團隊指出，付款失敗的原因有很多，有可能是信息不準確或不完整、人為錯誤導致的數據輸入問題，或者參考數據和驗證工具不佳，「不管是什麼原因，失敗的付款每年給經濟造成的費用、勞動力和業務損失，已成為全球金融機構及其客戶最大的困擾。

據統計，市場上每天超過2萬次的付款失敗記錄，由於銀行拒絕支付可能需要長達十天的時間，才能釐清問題，銀行系統每天都會因支付失敗而滯留大量流動性。事實上，支付失敗率維持在1％的低水平，企業客戶就會不滿意，就是付款100次中、出了1次錯，企業客戶就會跳腳！

調查顯示，高達八成的金融業者反映，「因此失去了客戶」。然而，令人驚訝的是，調查發現 支付失敗率需達到5％、甚至超過，才會迫使近八成的金融業者才有動力著手改善潛在的問題，「看來管理付款失敗率，才是金融業者最大的挑戰，因為從來沒有被徹底解決過問題。

參與了此次調查的金融科技業Accuity建議，包括為付款作業流程提高準確性，前題是從準確的參考數據開始，此時導入創新的金融科技成為必要。作法上，透過API技術的架接，來提高準確性，實際降低付款失敗率；亦有企業端的大型公司，開始將貿易文件的參考數據，加入ERP作業系統中，採取自動進行支付驗證，這些補強作法都能對銀行跨境支付可能失敗，作出防呆保護機制。