搶攻國旅旅宿商機，8月23日至10月31日台北精華區的神旺大飯店、神旺商務酒店以及坐落新北烏來的雲仙大飯店，共同推出「買1晚、送1晚」的限量住房優惠，神旺大飯店精緻雙人房原價6800元起，「雙城漫遊－神仙假期」專案優惠價5500元起，透過官網訂房還可享房型升等，每日限量5名，專案另贈價值6500元的雲仙大飯店4人住宿券一張。

神旺商務酒店「雙城漫遊－神仙眷侶」專案搭配雅寓客房，原價9000元起，專案價4799元起，除了贈送價值5000元的雲仙大飯店雙人住宿券、樂園及纜車門票，再加碼台北101觀景台門票2張。以上專案皆優惠每房一至二名12歲以下兒童免費入住。

「台北神旺大飯店」座落於東區最精華地段，緊鄰捷運板南線忠孝敦化站、金融中心與百貨商圈，優越便利的生活機能，是雙北微旅行的最佳首選。本次「雙城漫遊－神仙假期」專案週一至日皆適用，搭配典雅精緻雙人房，優惠價5500元起，含兩客早餐，適用於週日至週五。週六及特殊日5800元起。此專案另優惠每房一名12歲以下兒童免費入住，再贈Häagen-Dazs冰淇淋以及童趣滿點的泡澡小物各一份，讓親子享受美好假期。結束台北之旅，接著可入住坐擁山林、生態豐富的雲仙大飯店。乘坐高空纜車到達樂園，享受各式遊樂設施與療癒森林浴，搭配的四人房型寬敞舒適，能讓人徹底放鬆。

位於中山南京林森商圈的「神旺商務酒店」，周邊生活機能完善，步行至捷運中山站亦僅需10分鐘，細膩入微的貼心服務，廣獲賓客喜愛並屢獲國際住房網站評鑑肯定。「雙城漫遊－神仙眷侶」專案可於中午12點提前入住，並享24小時大廳免費茶點，搭配的雅寓客房皆備有日式降板浴缸及獨立淋浴間，體驗五星級的沐浴享受。專案除了加贈雲仙大飯店住宿券，另搭配101觀景台門票，擇日搭乘高速電梯直升觀景平台，無論白天或黑夜，都能將美景盡收眼底，留下難忘回憶。