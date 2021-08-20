今年5月本土疫情爆發，許多民眾開始改變生活習慣，居家辦公時間漸長，線上交易及外帶盛行，尤其為了避免與人的接觸減少現金使用，更是行動支付推行的機會，台北市議員王鴻薇發現，疫情期間悠遊付在消費金額市占率大跌，僅僅剩1％，排名還被歐付寶超越，其他像是街口、一卡通LINEPAY等，最少都還持平保持2成到3成的市占率，顯然悠遊付完全失去這次推行機會，直接被打回原形。

根據長期觀察悠遊付狀況，會發現悠遊付狀況低迷，尤其是消費金額，疫情下，原本4月還有6％，到了6月直接跌到1％，排名也落到第7名，王鴻薇指出，代表很多民眾沒有使用動機。

王鴻薇表示，雖然疫情期間大眾交通都減少，但這絕對不該是藉口，同樣為交通卡的一卡通，幾乎不受影響，穩站第二龍頭地位，僅次街口支付，悠遊卡公司除了「麟洋配」跟不上一卡通行銷，就連電子支付市場也節節敗退，只能用慘敗形容。

她說，悠遊付在績效上，很喜歡宣稱會員數量多，但是電子支付市交易工具，交易金額、交易筆數才是最好去看KPI的成效，很多人早就不期待悠遊付可以超越一卡通，甚至定調悠遊付是電子支付末段班，但是至少要穩定成長與經營，一個疫情過去，就跌到剩下1％，居然還被歐付寶超越，如此不進反退，悠遊卡公司皮要繃緊一點。

對此，悠遊卡公司回應，悠遊付自去年3月全面開放註冊以來，會員數持續成長，至今年6月底已超過115萬人，市場排名提升至第4名，不過受到三級警戒以來，公共運輸使用人次驟降75％，悠遊付交易金額顯著也受到影響；隨著疫情趨緩、警戒降級，將持續推出各項活動促動民眾消費以振興經濟。