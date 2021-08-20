雪炫神隱半年時間，疑似將要轉換跑道當YouTuber。(影片/ 取自雪炫YouTube)

韓國女團AOA自2012年出道，以性感形象擄獲不少男粉絲，也有多首人氣歌曲，之後團員各自在綜藝和戲劇領域都有好表現，直到2019年參加節目《Queendom》後再登巔峰，可惜隔年前成員珉娥爆料被隊長智珉霸凌到一度輕生，AOA也變得名存實亡；團體成員雪炫驚人美貌讓她一直擁有高人氣，但受到霸凌事件也影響到她，神隱半年時間，疑似將要轉換跑道當YouTuber。

AOA在爆出霸凌事件後，受害者前成員珉娥多次輕生，霸凌者隊長智珉則已退團，其餘成員幾乎都神隱禁聲，團體幾乎名存實亡；而身為團體的中心和門面的雪炫，憑著外貌和多部電視劇作品，不只在AOA裡是人氣最高，更是同期女偶像中前段班，甚至曾打入韓國福布斯名人榜第33名。

儘管雪炫並非霸凌者，但身為團體一員只在一旁保持沉默，也被部分網友視為「共犯」，恰巧在霸凌事件爆發後，雪炫結束電視劇拍攝後，就幾乎沒有新作品，整個人消失半年多，不禁令外界好奇「女神去哪了」；驚喜的是，有粉絲發現雪炫悄悄在YouTube創立個人頻道，更發布新影片疑似預告將在8月25日回歸。

在雪炫YouTube個人頻道中，今（20）日公開一段只有15秒的影片，畫面中她穿著粉色系背心洋裝，長捲髮披肩，對著鏡頭露出燦爛微笑並一邊揮手打招呼，還有湛藍的天空搭上字幕，輕描淡寫地記下「耀眼的by雪炫」；影片資訊欄則透露，8月25日就會有完整影片，讓粉絲相當期待。

在霸凌事件後，雪炫自今年3月就未曾更新IG，如今終於有了新動向，她也在IG資訊欄分享設立YouTube頻道，大多數粉絲都很開心她能重返幕前，但仍有少數網友替她可惜，感嘆「當紅女星變成YouTuber」。

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