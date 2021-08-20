劉思慕矯健身手技驚四座。（迪士尼提供）

張夢兒（左起）、劉思慕以及奧卡菲娜在片中齊心對抗邪惡勢力。（迪士尼提供）

漫威首部以華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》，台灣時間20日凌晨舉辦線上記者會，加拿大華裔演員劉思慕從默默無名，直到能被漫威欽點演出男主角「尚氣」，他開心直呼：「能與梁朝偉、楊紫瓊以及班金斯利這些傳奇演員一起演出，我每天醒來都像在做夢！」

記者會上，奧卡菲娜（Awkwafina）、張夢兒、導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）、漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）及神秘嘉賓「滿大人」班金斯利（Ben Kingsley）等人共同出席，劉思慕也趁機問自己拿到角色是否和2018年時，在推特上毛遂自薦標記漫威帳號有關？沒想到凱文費吉想都沒想就回：「我沒看到啊！」笑翻全場。

凱文費吉隨後正經說：「我不是因為你的推文，是因為你的表演！」導演德斯汀也透露劉思慕在試鏡時表演後空翻，接著做出「黑寡婦」經典落地姿勢，矯健身手技驚四座。金球獎史上首位華裔影后奧卡菲娜，在片中飆車甩尾又射箭，還因為墜落戲碼差點讓頸部受傷，自嘲：「簡直就像是和地心引力工作一樣！」該片將於9月2日上映。