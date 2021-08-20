田亞霍開心抱著兒子， 相當開心興奮。（摘自田亞霍臉書）

今年26歲田亞霍去年和大5歲圈外人劉品妡登記結婚，今年5月時宣布老婆懷孕，他20日在臉書開心宣布：「兒紙出生了！」兒子體重2800公克、身長47公分，模樣可愛，看見兒子時，田亞霍夫妻倆都沒哭，笑說興奮得要命。

田亞霍憶起一大早還在邊看股票、邊度估的時候，老婆突然很緊張說：「老公我好像破水了！」他當初因為怕老婆生產吃全餐，希望她直接剖腹，但距離預定的剖腹日期還有六天，兒子就等不及要先出來，他們趕緊整理收拾大包小包，直接出發去醫院，填了一些資料做快篩，當他都還來不及整理情緒，只見老婆馬上就被送進去吊點滴打針。

他感性說：「等待陪產的那一小段時間，真的超難熬的，就像熱鍋上的螞蟻，心情又極為複雜，很快的護理師就出來通知我，讓我進去陪產，一進去就看到品妡被五花大綁躺在手術台上，看到她好緊張，我趕快坐下來安撫她的情緒，陪她說說話，一邊偷看手術過程。」當約莫五分鐘不到，他見到兒子就伴隨著哭聲，來到了這個世上，興奮：「我天，真滴太口愛，好小一隻，兒紙！歡迎你加入我們的小家庭。」