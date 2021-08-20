埔里微型園區，吸引知名廠商進駐。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府開發5大園區，開發效益達123億元，其中，埔里鎮福興溫泉、南投市旺來園區、埔里鎮微型園區土地都已售出，未來3年廠商將陸續進駐；縣長林明溱表示，後疫時期的南投縣，將掀起一波波民間投資熱潮，未來發展，繁榮可期。

南投縣政府為促進地方發展及開拓財源，開發5大園區，包括埔里福興農場溫泉區、南投市旺來產業園區、埔里鎮微型園區、草屯鎮手工藝產業園區、竹山鎮竹藝園區，不但為公庫帶來收入，並將創造就業機會，為南投發展注入強心劑。

雖然疫情籠罩，內需產業受到衝擊，但縣府地政處長簡青松說，埔里福興農場溫泉區開發案，縣府花了30億6000多萬元，但土地專案讓售、及標售收入，已達29億3000多萬元，目前還有1萬1783坪土地待售，縣府光是賣土地，預估可以賺進9億多元。

林明溱說，他斷定後疫情時期，民間投資南投將持續增加，以埔里福興農場溫泉區為例，旅館用地售出後，3年內一定要興建，換句話說，未來3年埔里地區的建材及人力需求，會因相關建設而大幅增加。

林明溱同時表示，南投市旺來園區、埔里微型園區，民間投資的工廠也將陸續動工興建，相關工程帶來的材料需求、人力需要及後續發展，更是難以估算。

南投旺來產業園區用地已全數售出，銷售金額22.4億元。建設處長李正偉說，縣府開發產業園區，1級農業、2級加工與3三級服務業都可以到位，並提升產業產值，例如鳳梨可以加工，製成果醬外，鳳梨的纖維、酵素也可以另外開發，製成不同商品；知名廠商包括微熱山丘、三點一刻奶茶、先麥芋頭酥，還有供應國際製鞋材料的不織布大廠，都將進駐設廠。

埔里微型園區已有金都餐廳、妮娜巧克力及大漢豆腐、美淳香料等廠商購地，將興建觀光工廠；草屯手工藝產業園區、竹山竹藝產業園區開發案，也正在進行。林明溱說，這5個開發案，除了增加公庫收入，帶來就業機會讓年輕人返鄉，未來還有穩定稅收，讓他覺得很欣慰。