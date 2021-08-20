1名網友日前發文詢問「一句話證明你在竹科上班」，他舉例「摩托車往前」這句話即是竹科人最常聽到的話，因為上下班時段交警為疏導車流，都會大吼「摩托車往前」分離汽機車，引發不少共鳴；連該篇PO文也被新竹市警察局轉貼分享，警局回應「這樣的習慣想不到能榮登知名論壇內容，也讓網友會心一笑，成為大家的記憶，已經心滿意足」。

1名網友在PTT上發文「一句話證明你在竹科上班」，他表示竹科因為有許多人前往上班，在交通尖峰時段往往大塞車，他以自身為例，若要用1句話證明在竹科上班，他說會是「摩托車往前」；他解釋「摩托車往前」這句話是竹科大門介壽路與光復路T字路口紓解下班車潮的專用術語，因為交警會在該路口大喊該句話，示意將等紅燈的機車跟汽車分開。

網友發文詢問「一句話證明你在竹科上班」，他舉例「摩托車往前」這句話即是，因為上下班時段交警為疏導車流，都會大吼「摩托車往前」分離汽機車。（翻攝自PTT）

網友發文詢問「一句話證明你在竹科上班」，他舉例「摩托車往前」這句話即是，因為上下班時段交警為疏導車流，都會大吼「摩托車往前」分離汽機車。（翻攝自PTT）

該網友說，若交警沒說「摩托車往前」，騎士就主動騎上前就會被罵，交警會說「你先往前，後面汽車跟著你動，我這招就沒用了」，因此騎士必須聽到「摩托車往前」才能往前；其他網友也紛紛留言表示認同，「這是真的，介壽光復路口那警察超兇」、「摩托車往前～笑出來」、「真的是這樣」。

沒想到有趣的是，新竹市警察局的臉書粉絲專頁也分享此則PTT貼文，並PO文表示，很榮幸因為交通隊夥伴的認真，在光復介壽路口常為了疏導下班車潮，都會先緩步走向大家，然後用丹田大喊一聲「摩托車往前」，讓汽機車車潮分離，這樣的習慣想不到能榮登知名論壇討論內容，也讓網友因為這句經典台詞會心一笑，成為大家的記憶，已經心滿意足。