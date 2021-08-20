花蓮縣議會召開臨時會，縣府將攸關1年10億元稅收的「礦石稅」送議會審查，不過被以適法性重大爭議為由退回，縣府認為不符法定程序，應進入大會討論，引起府會攻防。縣府今舉宜蘭、苗栗等縣市課徵特別稅漲幅都超過30％為例，不僅符合地方稅法通則法源，也是地方權責。為健全地方財政，縣府強調將持續與議會溝通。

礦石稅每年開徵近10億元，是花蓮縣最大筆稅收，因開徵年限屆滿，縣府重提「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案送審，在縣議會程序大會就被退回。府會各有見解，由於出現僵局，各界關切後續將如何處理。

縣府晚間發出新聞稿指出，花蓮縣礦石稅自治條例，2009年起實施，至2016年依法重新訂定，縣議會23位議員連署提案每公噸100元版本，最後經議會審議三讀通過每公噸70元，縣府呈報財政部、內政部、行政院主計總處同意備查後實施，完全合法合規的自治條例。

縣府引用法界人士看法，針對議會疑慮地方稅法通則第四條的稅率問題，目前地方政府課徵特別稅，桃園市長由每公噸10元調整30元，宜蘭縣、苗栗縣也都漲幅超過30％，這是屬於地方制度法的權責，也符合地方稅法通則第三條法源。

縣府強調，目前花蓮開徵對象，只有福安礦業一家業者的訴訟、訴願案，不應成為地方自治條例受挫的原因。縣府已提大法官解釋，倘若做出有利行政機關的解釋，花蓮縣、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣特別稅自治條例漲幅問題，更能明確得到憲法的保障！

至於議員擔憂訴訟賠償百億恐「債留子孫」説法，縣府說，因福安礦業公司僅佔7％，其他業者都以自治條例規定來完成繳稅。呼籲福安礦業公司，應善盡社會企業責任，回饋花蓮建設，若不開徵礦石稅，才會真正造成債留子孫。