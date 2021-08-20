妮娜巧克力將在埔里微型園區，擴張事業版圖。（廖志晃攝）

微熱山丘鳳梨酥行銷海內外，將在旺來園區擴廠。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府近年開發的5大園區，已經逐漸完成，也吸引知名廠商投資，其中，以鳳梨酥揚名海內外的「微熱山丘」，將進駐南投市旺來產業園區；金都餐廳、妮娜巧克力則將在埔里鎮微型產業園區設觀光工廠，擴大美食版圖。

微熱山丘在旺來園區的新廠，面積約6公頃，由日本知名的建築師團隊，規畫設計有綠樹、水塘的休憩園區，將於9月底動工；微熱山丘董事長許銘仁說，為了定調旺來園區的風格和未來走向，縣長林明溱曾多次邀他一起腦力激盪，林明溱認為，旺來園區若僅止於蓋工廠，對南投縣的發展幫助很有限，一定要在園區內注入觀光的元素。

許銘仁說，雙方對話時，他的腦海浮現園區未來的圖象，那是種植許多台灣原生種植物的大公園，除了奉茶招待，也能讓孩子到處奔跑，不止是生產基地，還提供親子遊憩功能。

埔里鎮金都餐廳遠近馳名，曾經舉辦國宴，因受新冠肺炎疫情衝擊，但金都努力轉型，在埔里微型園區的觀光工廠，已申請經濟部專案計畫，將美食產品包裝、設計、品牌等做精準定位，開發冷凍調理包生產線，拓展線上購物宅配，更瞄準國際市場，希望和華僑合作，將產品外銷至香港、美國等地。

疫情發生後，宅配成為金都未來發展的趨勢，將餐桌上的美味，原汁原味送到消費者手中，餐廳的熱門菜色，已開發成20多種冷凍調理包，包括茭白筍水餃及丸子、紅麴肉燥和滷肉、金瓜炒米粉、肉粽、鴨香豆腐鍋等，也為未來加工廠營運預做準備。