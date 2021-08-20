熱帶性低氣壓TD14則有機會「死灰復燃」，重新發展成颱，周末期間對東半部台灣帶來雨勢。(摘自台灣颱風論壇)

今年第12號颱風「奧麥斯」生成！中央氣象局表示，今天（20日）各地大多為多雲到晴，午後部分地區有短暫雷陣雨，降雨範圍已較前一日減少，但仍有局部大雨，晚間各地雨勢皆已趨緩。明（21日）天氣和今天類似，但降雨範圍有望進一步縮小，午後山區和大台北地區留意有雷陣雨發生。至於熱帶性低氣壓TD14已「死灰復燃」，氣象局今晚22時宣布發展成第12號颱風「奧麥斯」（國際命名：OMAIS），週末期間將對東半部台灣帶來雨勢。

氣象局指出，明天各地天氣多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，降雨範圍再減少，不過各地山區及大台北盆地仍有局部大雨發生的機率；明各地高溫約31-35度。

氣象局指出，明天各地降雨範圍再減少，不過山區及大台北盆地仍有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象局表示，TD14於今晚20時發展成為輕度颱風奧麥斯，預測路徑指出，颱風未來將往西北，朝琉球附近海面前進，對台灣帶來直接影響機率低。約在週日（22日）8時至20時，奧麥斯距離台灣最接近。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」撰文直呼，「死灰復燃！」原本幾乎要散掉的熱帶低壓，通過關島後竟重新發展起來，並預估在未來24小時內，有機會成為第12號颱風「奧麥斯」。目前資料顯示，奧麥斯於日本琉球南方海域北轉機率最高，對台灣影響低，但週末期間通過東半部時，宜蘭、花蓮、台北東側、基隆的降雨機率稍增，西半部地區天氣則維持晴朗、午後雷陣雨型態。