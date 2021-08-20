韓國政府正在考慮，若首劑新冠疫苗的覆蓋率達70％，是否可將防疫模式轉換為「與疫情共存」的狀態。

根據韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部第一控制官李基日20日在記者會上表示，具體時機尚未確定，但全國七成人口（約3600萬人）第一劑冠病疫苗的接種工作可望在中秋節前達標，因此或可在9月底或10月初考慮是否採用與疫情共存模式。防疫部門正在對此進行討論，廣泛聽取專家意見並制定具體措施。

截至7月底，接種第一劑冠病疫苗者占總人口的37.9％，完成兩劑接種者的占比為13.9％。

中央防疫對策本部20日通報，南韓較前一天新增2052例確診，累計確診23.2859萬例。單日新增病例較前一天減少100例，但已連續2天超過2000例，創下南韓新冠疫情爆發以來的第三高紀錄。疫情擴散的主因包括暑期出遊旺季、光復節長假人口流動、來自印度的Delta病毒傳播力更強。

政府決20日定將首都圈及其他地區現行的第四級和第三級防疫級別以及聚會人數上限措施延長2周至9月5日。