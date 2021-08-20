民進黨「正國會」立委今天發表聯合聲明建議，藝Fun券等四券面額加碼，對此，行政院發言人羅秉成表示，藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券等加碼振興方案尚在盤整中，有關部會將於規劃定案後，適時對外說明。

民進黨「正國會」立委今天透過聯合聲明指出，樂見各部會規劃動滋券、藝Fun券，考量今年內需型產業受疫情嚴重影響，建議各類振興券面額均應加碼，才能促進民眾消費意願，擴大產業振興效果。

羅秉成指出，有關藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券等加碼振興方案，蘇貞昌已於昨天行政院會中，請各部會妥適規劃；目前相關方案尚在盤整中，相關部會將於規劃定案後，適時對外說明。

至於振興五倍券何時正式對外說明，行政院官員表示，政策相關細節逐漸收攏，但數位五倍券的回饋機制仍在調整當中，最快下周會有確切方向；至於外界關注的電商白名單，官員說，仍需更多的討論與意見蒐集，進度上不會那麼快。