美國在臺協會台北辦事處(A.I.T)新任處長孫曉雅，日前拜會中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，雙方就疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題交換意見。衛福部長陳時中期待，「將來高端疫苗能獲美國承認」，對此，民眾黨立委高虹安直言，陳時中不請美國催疫苗，反而只關心高端，會讓「人民寒心，覺得卑躬屈膝」。

民眾黨立委高虹安。（圖／取自高虹安臉書）

陳時中昨(19日)證實，孫曉雅處長日前確實有來指揮中心拜會，雙方還談到疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題，他也感謝美國長期都在世界衛生大會（WHA）對台灣的協助，以及捐贈我國約一成人口涵蓋率的疫苗，期盼未來在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下能讓更多國家加入，發揮其重要效果。

高虹安20日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，其實她早在孫處長上任第一天就公開提到，很希望蔡政府盡快和新處長反應台灣疫苗到貨率不佳的困境，尤其是南韓近期向莫德納催貨，後來莫德納也承諾會加快8、9月出貨速度給南韓並道歉，雖然還不能知道到貨率是不是真的有提升，反觀台灣的莫德納疫苗到貨卻都是慢吞吞，有待加強。

讓她感到錯愕的是，陳時中會面孫曉雅處長，不請美方幫忙催促疫苗，反而是談高端EUA，但從高端目前預約登記和實際有意願接種的人，落差非常大。主持人翟嬛問高：「其實陳時中提高端比較失禮吧？」，高虹安說，讓她感到不解的是，陳時中很開心的跟國人說，美國很重視高端，但明明美國已經要關閉EUA，之後像是BNT、莫德納，都只能申請真正的藥證，而申請藥證的前提，是一定要做完且通過三期的試驗，這是絕不會改變的道理。

高虹安質疑，難道陳時中要押寶，然後全球要跟上台灣的腳步，承認台灣的免疫橋接？就目前看起來，有非常長的距離要去努力。

對於這次談話，高虹安認為，我國的官員應該是要抱持一種不卑不亢的心情，而陳時中今天的作法，是不是會讓一些民眾感到寒心，有點卑躬屈膝的感覺，她希望政府應該要好好了解人民的看法和想法，來做一些適度的調整。