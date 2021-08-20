55歲「美聲王子」林志炫近日參加大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》多災多難，先是在錄影時不慎從2公尺高的舞台踩空摔落，所幸並無大礙，近日又因為與同組隊友、大陸男星李響為了演出工作分配，起了激烈爭辯，更被大陸網友批評自私。

林志炫在《披荊斬棘的哥哥》與鋼琴家李雲迪、兩位舞蹈家劉迦、李響被封為「藝術家組」，近日卻為了表演工作分配起了激烈爭執，林志炫希望大家都能發揮所長，各司其職，希望李雲迪彈琴，劉迦、李響負責跳舞，才能呈現好的舞台。

李響則認為自己推掉很多工作來到這個節目，就是想要突破自己，站上舞台唱歌，「我從事的是舞蹈行業，我認為我是一個藝術家，那現在邀請我的兩位老師（林志炫、李雲迪）也是藝術家，我是希望我們可以以藝術家之間碰撞的火花，在這個舞台上有新的可能性，也許那個東西我並不擅長，也許我唱得不好聽甚至是跑調，我享受我蛻變與改變的過程。」

對此林志炫面有難色，直言他是組內歌聲最好的，如果大家一起在舞台唱歌並沒有好處，反而會曝露其缺點，希望等到更適當的機會、更適合的歌詞，再讓李響與劉迦唱歌。不過李響依舊無法接受林志炫的說法，事後回到宿舍更忍不住向室友大吐苦水，坦言他一點都不想純跳舞，如果只是純粹跳舞的角色，他寧可退賽。

對此網友看法兩極，有人表示可以理解林志炫的想法，「李響上這個舞台就是想要突破自己的！而林志炫想要的是經典舞台！都可以理解啦」、「個人覺得林志炫是對的，上台就是要呈現給觀眾最好的」，但也有網友認為林志炫有點自私，「林志炫就是想給自己找個伴奏和兩個伴舞」、「就是伴舞的，從開始林志炫找舞蹈家，一直說這樣舞台會很美，我就覺得他是為自己美妙的歌聲找伴舞的」。