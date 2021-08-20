對於政府要推數位振興券，民進黨自家立委今天質疑小商家可能存在數位落差，未來不利銜接數位券。經濟部強調，今年7月1日已推出「台灣雲市集」方案，企業只要在臺灣雲市集選購方案，政府將補助8成，每家企業最高補助3萬元。

經濟部商業司2019年推出「中小型店家數位轉型補助方案」，共協助8000多家餐飲零售店家，導入適性的數位工具方便做生意。今年新推的「台灣雲市集」，有提供具備數位支付功能方案，包含雲端收銀系統整合、開店平台整合、點餐系統整合及行動支付等4大類型，能讓中小微型企業提前走向數位應用，未來也可以迅速串接數位振興券。

經濟部表示，上述方案商業司有提供店家選用可獲補助3萬元，針對受疫情嚴重影響之部分餐飲業、美容美髮業、汽車美容業、洗衣業者，更是全額補助。

至於傳統市場、夜市等未辦理營業登記的攤販，則由中辦及中企處合作，持續透過補助計畫，鼓勵支付業者或資訊服務廠商輔導協助店家或小攤商導入行動支付工具，並提供優惠方案。