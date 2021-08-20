《中天新聞》

美國日前撤軍，阿富汗變天，引發台灣民眾熱議。中廣董事長趙少康認為，阿富汗恐成台灣前車之鑑，民進黨副秘書長林飛帆反酸「國內的投降主義者每天都在蠢蠢欲動」。台南市議員謝龍介嗆林飛帆：搞不好連開槍都不會。

謝龍介接受《中天新聞》專訪時表示，他當海軍陸戰隊3年又1天，為海軍守灘頭、為陸軍做尖峰，陸戰隊就是這種精神，死在沙灘上，用生命保衛國家。但是林飛帆是替代役，搞不好連開槍都不會，說我們是投降主義，謝龍介嗆，萬一打仗，他還是會跑到第一線去，愛台灣不是用嘴巴講。

謝龍介接著指出，台灣到7月底，兩岸貿易額佔我們整體的43.6%，卻有人硬要把白布染到黑，說人家投降主義。很簡單，那為何不乾脆把這23個協議廢掉，通通不必做生意算了。說投降主義，其實你已經投降一半了。

謝龍介酸說，靠自己？總統蔡英文不是也說靠自己，但還是靠老美，有靠自己嗎？武器買得比人家差、價錢也比人家貴，你有叫幾聲嗎？沒有啊！

網友紛紛留言說，「光打嘴炮，可能槍都都拿不好。」、「支持恢復徵兵，綠粉覺青都進去磨練磨練。」、「質疑美國是『投降主義』？不質疑美國，美軍就會來嗎？」、「林公子當什麼兵啊，我今年快70了，可以跟你單挑戰技。」、「我滿想看林九萬全副武裝跑3千障礙耶！」