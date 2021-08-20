美國股市近來危機四伏，除了持續延燒的Delta變種病毒隱憂以外，Fed會議紀要暗示，最快今年就會啟動縮減購債，而此消息一出，不僅美股大受影響，亞股、歐股也大受打擊，美國知名投資管理公司古根漢投資長麥納德（Scott Minerd）指出，Delta對美國消費行為產生一定的影響，可能會讓Fed縮減QE的時程再度延宕。

《市場內幕》報導，麥納德表示，雖然Fed主席鮑爾（Jerome Powell）曾說，暫時還不清Delta變種病毒是否會對經濟造成影響，但從數據來看，負面的影響已經開始在發酵。

麥納德指出，Delta變種病毒逐漸拖累經濟前景發展，7月零售銷售數據出現下滑，信用卡消費也下降，其中尤以餐飲、航空等領域最為嚴重，而密西根大學的消費者信心調查也意外下降。

高盛最新報告稱，隨著Delta變種病毒在美國擴散，消費者信心下降，8月的消費支出可能繼續走低，意味著經濟復甦動能將衰退，但麥納德倒是認為經濟復甦頂多放緩，不太可能被逆轉，而這也將導致Fed的縮減購債計畫更加保守，美債殖利率將持續維持在較低的水位。

值得一提的是，華爾街分析師對Fed縮減購債的時程預測各執一詞，美國銀行（Bank of America）將其2022年1月開始縮減購債的預期，提前至2021年11月；而貝萊德美洲固定收益部門主管米勒（Bob Miller）預測，Fed將於9月宣布縮減購債規模，最快10月就會啟動。