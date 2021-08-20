馬來西亞國家皇宮今天宣布，任命馬國政壇大老、巫統副主席依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）為首相，接掌前任政府下台後的執政權。

法新社報導，2018年馬來西亞大選，向來主宰馬國政壇的政黨巫統（UMNO）因貪腐醜聞拖累而失利，如今將恢復領導地位。

國家皇宮發表聲明說，依斯邁沙比利獲得多數國會議員支持，因此「依據憲法」，由最高元首、蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命為首相。

聲明指出，依斯邁沙比利將在明天宣誓就職。

由於前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的政府防治日益惡化的疫情不力，導致民怨沸騰，國會不再相挺，因此在16日請辭。在他17個月執政期間，馬國政局動盪不安。

即將就職的依斯邁沙比利是巫統副主席，他所屬的這個政黨因涉及高達數十億美元的馬來西亞主權財富基金一馬公司（1MDB）弊案，而在2018年丟掉政權，此前巫統曾主宰馬國政壇超過60年。

巫統是前慕尤丁聯合政府的參與政黨，早已重獲權力立足點，如今依斯邁沙比利勝出，巫統將重返執政地位。