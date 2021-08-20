為應對中國軍事力量不斷成長，美國國防部開始投入資金推進F-35改進專案，而負責製造F-35發動機的的普惠公司認為也應該對F135發動機進行相應的升級。

美媒《防務新聞》網站報導，在未來十年中，隨著俄羅斯和中國對戰鬥機和防空系統的改進，五角大樓將升級洛馬公司製造的F-35戰機上的的武器、電腦和軟體系統，使其成為一款更強大的戰機。

F-35的升級增加了許多新的功能，包括核心處理器、記憶體單元和全景駕駛艙顯示器，並增加硬體和軟體功能，這些都會增加該機的重量和F135發動機的負擔。（圖／Pratt & Whitney)

但普惠公司F135發動機專案副總裁拉特卡(Jen Latka)表示，F135發動機的現代化升級不包括在F-35 Block4的升級專案中，至少目前還未列入。現在是需要制訂規格需求、獲取資金，接著啟動發動機升級計畫的時候了。

普惠公司於今年3 月向F-35聯合專案辦公室提交了一項關於F135發動機升級的研究報告，其中提出了2款增強型發動機計劃，可應用於F-35的3種不同型號。

拉特卡說，惠普的目標是提供最具成本效益的解決方案，以滿足未來對戰鬥機的要求。而F-35聯合專案辦公室也表示，目前正在評估普惠公司提出的方案以及其他方面的數據，同時評估F-35在現有Block4的升級計畫之外，對於動力系統、冷卻系統與飛行性能的需求。

普惠公司表示，增強型發動機可以使F-35的航程提高11%，推力提高10%，熱管理提高50%，而熱管理是使F-35保持其隱形特性的重要因素。

雖然拉特卡未說明升級發動機所需的成本，但這些升級的設計是維持生產成本不變的原則下進行。這意味著一旦改進型的發動機開始生產，五角大廈購買F-35戰機的價格將不會改變，而且升級後還可以降低發動機的維護成本。根據普惠公司的估計，增強型發動機可以在整個項目生命週期內節省大約 400 億美元的維護成本。

拉特卡表示，由於F-35的升級增加了許多新的功能，對F135發動機的要求已超出其原有設計需求。升級的部份包括核心處理器、記憶體單元和全景駕駛艙顯示器，並增加硬體和軟體功能，這些都會增加該機的重量和發動機的負擔。因此，為提高F-35的戰力，確實會需要一款改進進型的發動機。