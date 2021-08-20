經典日片《青春電幻物語》講述14歲的少年蓮見雄一，跟生母、繼父及繼父帶來的兒子同住，全家生活在美不勝收的鄉間城鎮。他在學校默默忍受星野的霸凌，性格變得自閉孤僻，唯有聽著當紅歌手莉莉周周的歌聲，才能稍感慰藉。時逢該片上映20週年，今年4月數位修復版重映，引起觀眾熱烈迴。時逢該片上映20週年，影音串流平台Giloo將於明（21日）免費放映《青春電幻物語》全片，映後還有日本重磅級名導岩井俊二跨海連線，以及知名影評人膝關節和文青女神連俞涵與觀眾暢聊創作點滴。

岩井俊二為日本著名電影導演兼作家，1995年由中山美穗主演的《情書》，在亞洲掀起旋風。其後《燕尾蝶》、《四月物語》、《青春電幻物語》及《花與愛麗絲》皆受到極大迴響，至今大多已成為日本影史經典。本次Giloo紀實影音直播派對將於本週六13點半至18點半舉行，並邀請到知名影評人膝關節和文青女神連俞涵與會，盼打造線上特映會，讓台灣影迷們在家也能感受這部經典作品的震撼與感動。只要註冊成為Giloo會員，即可免費參加線上直播，限時募集Q＆A，有機會在電影直播派對當天得到導演本尊回覆。