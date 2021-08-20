王中平、余皓然這對演藝圈銀色夫妻結婚25年，育有一對寶貝子女，其中18歲女兒韓菲遺傳媽媽美貌，長得亭亭玉立，被封為有「校花級顏值」的超正星二代。前陣子才開心宣布考上多倫多大學的韓菲，因為疫情影響，等了近3個月終於在今(20日)搭機飛往加拿大，媽媽余皓然在為女兒送行時，不捨淚灑機場。

王中平與余皓然女兒韓菲才貌兼具，擁有校花級的漂亮臉蛋，早前更考上全球排名第8的多倫多大學，並在今(20日)搭機飛往加拿大。韓菲感謝在等待出國的這3個月期間，讓她有時間可以好好看看家人，才發現這樣樸素無華的生活，會讓未來的自己多麼的想念。

余皓然稍早也在臉書PO文寫下對女兒的不捨與思念，她說：「雖然非常捨不得，但媽媽還是該放手該讓你去追尋你的夢，去看看這個世界。媽媽當年也很想去看看世界，結果碰到了你爸，最後你爸就變成了我的世界。知道你是個自律的孩子，但在爸媽心中，平安健康是最重要的。」

不過就有網友發現余皓然分享的多張機場送行照中，其中一張她緊靠著女兒的自拍照，她雙眼滿是淚水，紛紛留言「媽媽含淚捨不得吼！秀秀...」、「媽媽是不是快哭了」、「媽媽眼睛都哭腫了」，也不忘安慰余皓然「放手是為了讓孩子有更高的成就，不要想太多，就當成是一場旅遊，父母可以放輕鬆點，希望功成名就贏得好名聲」。