為宮崎駿動畫電影《風之谷》、《魔法公主》以及北野武執導電影《菊次郎之夏》等多部經典作品配樂的日本音樂大師久石讓，去年曾因右手中指骨折，取消在大阪舉行的音樂會，他決定在70歲挑戰成為一位正式的交響樂團指揮，今年就任日本世紀交響樂團的首席客座指揮家，久石讓表示，他想要以一位作曲家的身分來進行創意的指揮，並非走古典的路線，而是要做全新的古典樂。

久石讓從學生時代就醉心於極簡音樂，以現代音樂作曲家身分活躍於業界，並在電影配樂發光發熱，真正開始成為交響樂團指揮是從2000年的時候，就一般指揮家來說，是很晚才起步。而久石讓的目標是「作曲家的自己才能達到的指揮」。他表示自己想要做的是全新的古典樂，並非將古典樂以古典的方式來呈現，而是活在現代的音樂，現代應當聆聽的音樂之一，為大家展現這樣的古典樂。

久石讓的配樂音樂經歷，先以吉卜力動畫作品而一鳴驚人，後又參加了北野武執導電影作品而更加廣為周知。有人曾問他「宮崎駿與北野武各自在作品上對音樂訴求的差異是什麼」，久石讓回答：「宮崎駿導演的作品是以旋律為主體，而北野武導演的作品是比較偏向極簡音樂的旋律。」這也可以說是在宮崎駿的作品中，音樂是和故事「並行」、充滿戲劇性、是加法，而在北野武的作品中，則是在精準的位置用音樂動搖觀眾情感的減法訴求，這是兩者的差異。

久石讓配樂功力不僅獲得這2位日本大導演的青睞，也贏得其他大導演的喜愛，像是與瀧田洋二郎導演合作奧斯卡金像獎最佳外語片《送行者：禮儀師的樂章》，此外更獲得來自韓國、香港、大陸等海外各地的電影配樂邀約，甚至跨足戲劇以及電玩、廣告等多方面的合作並獲獎無數。近年來他的演奏表演遍及亞洲，更在歐美地區舉行，除了吉卜力動畫電影的配樂讓大家讚嘆之外，北野武導演的電影配樂，以及他個人的鋼琴創作曲，都讓大家可以感受到久石讓被譽為有史以來最受讚譽的日本電影配樂作曲家的實至名歸。

而除了挑戰擔任正式的交響樂團指揮，同時也宣布將推出他的新作《夢幻精粹 久石讓 Vol.2》實體專輯，28首重新錄製的經典配樂與演奏曲在本月20日全球同步發行。在《夢幻精粹 久石讓》以及《夢幻精粹 久石讓 Vol.2》這2張作品中，凝聚了音樂大師近40年來的心血創作。