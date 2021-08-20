浙江省寧波市人民檢察院20日消息，今年6月14日發生的浙江寧波工程學院大三女學生慘遭非裔美籍教師沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdu Mateen）斬首式殺害案件，經過2個多月偵辦，已依以故意殺人罪嫌，向寧波市中級人民法院提起公訴。

多維新聞網報導，被告阿布杜梅亭涉嫌故意殺人罪一案，由公安機關於今年7月23日偵查終結後移送檢方偵辦。寧波市人民檢察院起訴指出，被告阿布杜梅亭故意非法剝奪他人生命，致人死亡，其行為觸犯了中國大陸《刑法》第232條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪嫌追究其刑事責任，依法予以懲處。

經查，今年6月14日晚，寧波工程學院一美國籍非洲裔外籍教師因求愛被拒，將該校23歲大三女學生殺害。死者身中多刀，慘死於附近樹林中。

6月18日，寧波鄞州公安局發布通報稱，命案發生在樹林中，凶手已被警方刑事拘留。

隨著事件持續發酵，寧波鄞州公安局6月19日再次發通報稱，上級公安機關對此案高度重視，全程指導案件偵辦，檢察機關已依法介入。該局將嚴格規範執法，確保辦成鐵案。

報導稱，據死者父母及知情者披露消息，死者是河北滄州人。凶嫌2016年起在寧波工程學院國際交流學院任教英文。

被害人家屬說，女兒性格文靜，成績優異，年年拿獎學金。他們事後想回校看看女兒的東西，並問下同學一些情況，但校方以「影響不好」阻止，又說小孩在外面發生的事情，「學校沒有甚麼責任」。直至6月18日，死者父母帶著女兒遺照在校門口討說法，事件才通過網路引起關注。家屬最新說法是，學校方面已經表態，會對這件事情負責。

另有網上消息稱，該名外教加過很多女生的微信，有多次騷擾女生前例，很多人都怕上他的課。

多維新聞報導分析，這位美籍非裔外教是穆斯林（回教徒），偶爾展現一些宗教虔誠信仰跡象。不知他是否為基本教義派，或受到宗教極端主義蠱惑，但以他刀砍斬首式作案手法來看，確實與新疆過去多年此起彼伏的恐襲事件相似。近年來，不少在中國犯案的外籍人士，引發爭議，如果將此案認作一次恐襲事件，中國大陸連續4年沒發生恐襲事件的記錄，將就此終結。