富邦金每股配發1元股票股利 9月6日為除權交易日 21:492021/08/20 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金今年股東會通過每股配發3元現金股利以及1元股票股利，3元現金股利已於7月26日除息，至於1元股票股利何時除權？富邦金公告，9月6日除權交易日。 富邦金表示，增資新股發放及上市日期暫訂於110年10月下旬，實際日期依經濟部商業司核准資本額變更日期而定，採無實體發放以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告外並分函通知各股東。 晶華通過盈餘分配案 每股配4.38元 《金融》公平會回文不需申報 鈺叡收購菱光股份逾5％ #富邦金 #元股票股利 #配發 #元現金股利 #除權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》小資族補大「金」魚 ETF零股打包帶走 11:092021/08/20 財經 《其他股》嘉威完成現增 引進國泰、兆豐等投資法人 08:022021/08/20 財經 泰谷現增發行價15元 估可募得1.14億元資金 15:232021/08/20 財經 《類股》三大利基撐腰 外資近一周偏愛金融股 09:112021/08/20 財經 《金融股》富邦金羅瑋：台GDP全年保5.5％或更好 美元95有難度 16:492021/08/20 財經 又有水手8千元付不出 萬海爆3636萬元違約交割 20:262021/08/20 財經 臺產股東會通過1.1元現金股利分配案 11:502021/08/20 財經 《電子零件》Q3營運有望登高 信邦填息7成 13:422021/08/20 財經 《金融股》富邦金9月上旬除權 500億元現增月底訂價 15:072021/08/20 財經 《商情》美元觸9個月高點 紐約期金續弱 09:442021/08/20 財經 《通信網路》3引擎推動營運 台灣大通過配息約4.29元 10:522021/08/20 財經 財經熱門新聞 航運三雄股價太扯？財經網美看完外資報告脫口6字 - 財經 陽明散戶冤魂不散…又1航運股現增價開出 網驚呼：慘了 - 財經 台積電吃英特爾大單股價卻往下殺？網反應一面倒：沒救了 - 財經 內外資集體降評 大摩棄守多頭 - 財經要聞 - 工商時報 台積電遭砍殺跟這檔一樣落難！謝金河：外資跑了 結果賠更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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