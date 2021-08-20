富邦金今年股東會通過每股配發3元現金股利以及1元股票股利，3元現金股利已於7月26日除息，至於1元股票股利何時除權？富邦金公告，9月6日除權交易日。

富邦金表示，增資新股發放及上市日期暫訂於110年10月下旬，實際日期依經濟部商業司核准資本額變更日期而定，採無實體發放以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告外並分函通知各股東。