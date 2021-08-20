桃園市中壢區1處非法經營的色情按摩店日前被警方查獲，警方當時喬裝成民眾入內消費，被1名阮姓女子從暗門帶入隱蔽的2樓後，過程中遭阮女有意無意觸碰下體；之後阮女更直接脫去內褲，並手握住對方下體，準備做性服務，隨即遭員警表明身分並制止；檢方事後以法起訴按摩店業者與阮女。

據《三立新聞網》報導，中壢警分局日前接獲情資，1名邱姓男子非法經營色情按摩店，因此由警局1名警員喬裝成民眾前往消費，該名員警身穿便衣進入店內後，先是支付1千元，並由1名阮姓女子帶到2樓包廂內，他之後脫掉衣物到僅剩內褲，便開始被阮女按摩。

沒想到按摩過程中，阮女會時不時碰觸到該名員警的下體，之後她竟直接脫去內褲，並手握員警的下體，準備進行「半套」性服務；員警發現狀況不對，趕緊出手制止，並表明警察是身分、聯絡其他員警到場逮人；而應該按摩店的邱姓經營業者則供稱沒有從事性交易，都會像按摩師宣導不得從事性交易。

而阮女坦承有脫去對方的衣服，要幫對方進行半套性服務；檢方認為，邱男早在去年就曾被抓獲經營色情行業，若他真的有向按摩師宣導禁止性交易，為何還在店內裝設可通往2樓隱密場所的暗門，而未有明顯防範性服務的措施，因此不予採信他的辯詞，依刑法第231條圖利使人性交或猥褻罪將其起訴。