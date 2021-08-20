今年第66期的威力彩，由於連40期槓龜，頭獎累積至21.5億，吸引大批買氣，101大樓甚至有公司千人集資，砸下80萬包牌拚頭獎，對此彩券行業者也曝光最終結局。

昨天(19日)威力彩開講再度槓龜，連槓41期，也讓下期頭獎金額上看27億，不少人也好奇101大樓員工集資包牌結果。根據《ET新聞雲》報導，士林夜市飛來發彩券行老闆黃偉祺表示，這群員工一共千人集資80萬，平均一人出800，當時派3個代表來投注。

黃偉祺說，事後該團體不用多透露資訊，不過根據估算，雖然沒有中頭彩，但依照金額算下來，至少有中數十萬，沒辦法說出確切數字則是因為不見得每個人都會分享、兌獎。他說，對方表示下一期還會繼續拚27億的頭彩。

昨晚開出的威力彩號碼為03、10、13、29、37、38，特別號02，但依舊未開出頭獎，預料下次的27億頭獎將會吸引更多人投注。