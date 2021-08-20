Delta病毒在美國佛州等疫苗接種率偏低的地區延燒，過去7日平均確診死亡人數已經升至809 人，較前2周均線上升97%，回到今年4月初以來高點，加上FOMC的7月會議紀要指出，只要就業數據持續回升，將開始討論Taper的實施時間，市場多項利空衝擊下，美股3大期指盤前齊挫。美股周五(20日)開盤上漲23.84點、以34917.96點開出，電動車大廠特斯拉股價開漲2%。

截至台灣時間20日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲49.49 點或0.14%、暫報34943.61點；標普500指數上漲7.88點或0.18%、暫報4413.68點；那斯達克指數上漲53.83點或0.37%、暫報14595.62點；費城半導體指數上漲5.16點或0.16%、暫報3241.03點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價漲1.89%、暫報686.2美元；台積電ADR股價下跌近1%、暫報109.36美元；聯電ADR股價上漲0.69%、暫報10.28美元。

特斯拉周四(19日)舉行AI日，發布2項重要產品，一是名為「Tesla Bot」機器人，另外是推出客製化晶片「D1」，為訓練資料中心的AI晶片，為特斯拉Dojo超級電腦晶片的一部分。這款代號為Optimus的機器人，將採取與特斯拉自動輔助駕駛系統的晶片與感測器，身長5尺8吋（約172公分），體重125磅（約56.6公斤），臉部將顯示有用資訊，預計明年將正式推出，並且執行重複性高且無聊的任務。

美國電商巨頭亞馬遜則是計畫在加州和俄亥俄州開設數家大型零售商店，恐直接威脅美國大型量販業者沃爾瑪，根據華爾街資料顯示，2020年6月至 2021 年 6 月間，亞馬遜營收6100 億美元，沃爾瑪5660 億美元，預計2022年亞馬遜就會超越沃爾瑪。