美國專家指出，塑膠隔板雖然能阻擋直接的大顆粒飛沫，但不僅無法阻止在空氣中飄浮的氣溶膠傳染，更可能因阻礙正常空氣流通，反而讓新冠肺炎（COVID-19）病毒更容易在室內累積與擴散。

《福斯新聞》（Fox News）20日報導，疫情期間持續研究新冠肺炎傳播形式的維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）土木與環境工程學教授馬爾（Linsey Marr）表示，塑膠隔板雖然能擋住咳嗽、打噴嚏等飛沫，但正常呼吸或談話產生的氣溶膠微粒「像煙霧一般」，仍會持續累積；且更糟的是，由於大量障礙物干擾室內正常通風，將讓氣溶膠難以排出，最終擴散到其他區域。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）先前在《科學》（Science）期刊發表的研究也指出，在校園防疫措施中，設置塑膠隔板反而將增加新冠肺炎染疫風險，較有效的措施為每日篩檢症狀、讓教師戴口罩、取消課外活動等；即將接任加州大學戴維斯分校（University of California Davis）工程學院院長的柯希（Richard Corsi）則認為，雖然不需要將透明隔板視為防疫破口，但也不應認為其已提供充分防護，建議仍應戴上口罩以降低風險。

專家建議，相較於加裝塑膠隔板，應優先為符合條件者接種疫苗、加強室內通風、要求戴上口罩等，並在必要時安裝具備高效率空氣微粒過濾（High-Efficiency Particulate Air，HEPA）能力的空氣清淨機，才能更有效防止疫情擴散。